وزير الطاقة التركي يزور مجمعي أبو حنيفة والجيلاني ببغداد

بغداد / مازن بقال / الخليج 365

أجرى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، زيارة إلى مجمعي الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، والشيخ عبد القادر الجيلاني، في العاصمة العراقية، بغداد.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن الوزير التركي تفقد أعمال الترميم في مجمع الشيخ عبد القادر الجيلاني، والذي تشرف عليه الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

Advertisements

وعقب تفقد أعمال الترميم في مجمع الجيلاني، زار الوزير التركي مجمع الإمام أبو حنيفة النعمان.

ويجري "دونماز"، زيارة رسمية غير محددة المدة إلى العراق، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة.

والتقى دونماز، عددا من المسؤولين العراقيين من بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.