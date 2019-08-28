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صحيفة الخليج الإلكترونية
في مواقف حياتنا اليومية
وبين جنبات ظروفها المُتغيّرة
نُشاهد أشخاص في ملامح عيونهم
دموعٌ تحكي ! لكن حين نقترب منهم
وما أن يسترسلُوا في الحديث معنا
إلا وسيل دموعهم ينجرفُ من عيونهم
فيحكُم الجميع حين يرونَهم بأنهم
محزُنون أو مظلُمون أو مكبوتُون !
فإذا هم يَهلّون علينا ببشارة وتارة بفرحة
فتنزل من عيوننا دمعات لأجلهم
إنها دمعةُ فرحة حين تخرج لا شعورياً
من العين فيراها البعيد قبل القريب
فليس كل دمعة دمعة حزن !
فهناك دموع الفرح بعد الحُزن
وهناك دموع الشوق بعد الغياب
وهناك دموع الإلتقاء بعد الفراق
وهناك دموع البشرى بعد اليأس
وهناك دموع العطاء بعد الحرمان
وهناك دموع النصر بعد ظلمٍ وقهر
وأجمل من ذلك كله هي
دمعةٌ نزلت من عينيك
بعد دعوة دعوت الله بها فاستجاب لك
فإذا بدموع عينيك تنزل دون استئذان منك
فترسُم على ملامحك الفرح والبُشرى
فيارب بشّرنا بتحقيق الأمنيات
واستجابة لكل الدعوات
واجعل عيوننا تبكي فرحاً
فأنت خير المُبشرين
مقالي / محمد الهويشل .
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