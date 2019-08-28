مدير ” تعليم الليث ” يبحث مع قادة وقائدات المدارس الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد

الخليج - عبدالرحمن الشهري

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة التعليم بمحافظة الليث استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ.

عقد صباح اليوم مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اجتماعاً بقادة وقائدات العمل التربوي في المدارس على مستوى المحافظة و مكاتب التعليم التابعة لها ، بمسرح مجمع النشاط الطلابي بالمحافظة ، وبحضور مساعدي مديري التعليم ورؤساء ورئيسات الأقسام ومديري مكاتب التعليم .

وناقش ( الحازمي ) مع قادة المدارس أبرز الاستعدادات لانطلاقة الدراسة ، مؤكدا لهم أهمية الاستعداد المبكر و تهيئة المدارس بكل ما تحتاجه من تجهيزات تعليمية ، وكوادر بشرية لضمان بداية جادة مع أول يوم دراسي في العام الجديد , و الحرص على تفقد مستوى الصيانة و النظافة ، و وصول المقررات الدراسية ، وصرف الميزانية التشغيلية ، والتواصل المباشر مع أقسام الإدارة في حال وجود أي احتياج للمدرسة .

كما أكد على ضرورة الاهتمام بالتحصيل الدراسي على أن يكون من أبرز أولويات قادة وقائدات المدارس بجانب تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى الدافعية لدى الطلاب والطالبات نحو التعليم، وتقديم الرعاية التربوية والتعليمية والنفسية لهم .

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ووجه ( الحازمي ) قادة وقائدات المدارس الى أهمية تفعيل برنامج اليوم الوطني ( ٨٩) وفق الإجراءات والتعليمات المنظمة له ، وتعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب والطالبات ، وتحصين عقولهم من الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة، وقال بأن ولاة الأمر “يحفظهم الله” دعموا التعليم بأكبر ميزانية،وأولوه كل الاهتمام، وعلينا مسؤولية عظيمة تجاه تنشئة هذا الجيل تنشئة إسلامية،ويجب أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا الوطنية والتربوية بكل اقتدار،وأن نعمل بكل جد وإخلاص،وأن لا نتثاقل أو نتكاسل في ذلك.

و وجه ( الحازمي ) قادة وقائدات المدارس إلى اعداد برنامج استقبال تعليمي و تربوي جاذب و مشوق يبدأ مع انطلاقة الطابور الصباحي ، بحيث يتضمن الترحيب بالمعلمين و الطلاب، ثم توزيعهم على الفصول الدراسية و توزيع المقررات الدراسية عليهم ، وإعداد برنامج توجيهي لاطلاع الطلاب على رؤية المدرسة و أهدافها ، و عرض أبرز منجزات المدرسة و فعالياتها .

كما أشار إلى ضرورة الاجتماع بالمعلمين و توزيع المهام و المسؤوليات بينهم ، واطلاعهم على خطة قائد المدرسة و الاهتمام بنموهم المهني ، كما طالب قادة المدارس بضرورة الاهتمام بتفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي بالمرحلة الابتدائية ، و أسبوع التهيئة الإرشادية للمرحلتين المتوسطة و الثانوية وابتكار أفكار و برامج إبداعية جديدة ومتميزة .

وفي ختام فعاليات الاجتماع عبر” مدير تعليم الليث ” عن بالغ شكره وتقديره لكافة قادة المدارس على حضورهم وتفاعلهم سائلاً الله عز وجل لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء و التميز و الإنجاز ، كما بارك للقادة والقائدات الجدد تكليفهم بالعمل في إدارات المدارس.

بعد ذلك دار حوار و نقاش مفتوح بين مدير التعليم و قادة المدارس ورؤساء الأقسام المعنية بتنفيذ خطة الاستعداد .