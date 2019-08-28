ليبيا.. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتقدم باستقالته

صحيفة الخليج الالكترونية

قدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية استقالته، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن ذلك يأتي لحقن دماء الشعب الليبي.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: “نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنًا لدماء الليبيين”.

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وأضاف: “نتقدم باستقالتنا حقنًا للدماء ومنعًا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب”.

وتابع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية: “نعلن تسليم الحكم للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني”.