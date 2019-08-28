أمين عسير يضاعف الجهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة و يتوعد المقصرين في خدمتهم

الخليج - سلمى القحطاني

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمبنى الأمانة الرئيسي.

وجاءت الزيارة بهدف الاستماع الى أبرز مطالب هذه الفئة الغالية على المجتمع لتعزيز أعمال وأنشطة الأمانة لتسهيل كل ما من شأنه خدمتهم عبر تسهيل الخدمات المقدمة لهم.

وقال الدكتور وليد الحميدي خلال اللقاء ان أمانة المنطقة حرصت على تقديم سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أنشطتها ومبادراتها وأيضا أعمالها والتي تعد ضمن برامج الأمانة للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع ودعم الأعمال والأنشطة التي تخدم هذه الفئة في شتى المجالات.

مؤكدا حرصه على توفير أعلى معدلات الراحة لهم من خلال اشراكهم في كافة الفعاليات الخاصة بالأمانة وبما يدعم تواصلهم مع كل فئات المجتمع ويعزز من مواهبهم ويفرغ طاقاتهم عن طريق المشاركة الإيجابية في العديد من المناسبات.

منبها بأن الأمانة قد ضاعفت من جهودها في سبيل تقديم كافة الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة لهم ولن تتوانى بمحاسبة كل من يقصر في تقديم الخدمات لهم بالشكل الذي يليق بهم.

و في نهاية اللقاء عبروا لأمين منطقة عسير عن سعادتهم بما استمعوا له مشيرين الى أن امانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد لم تتأخر عن خدمتهم بل كانت من ابرز الجهات السباقة الى تعزيز مفهوم التواصل مع هذه الفئة من المجتمع وذلك عبر ما لمسوه من مساواتهم بالأصحاء و بما يستمتعون به من تسهيل خدمتهم.

فيما اثنوا على اهتمام امين المنطقة بمشاركة هذه الفئة من خلال اشراكهم و دعمهم في العديد من المناسبات ووضع ذوي الإعاقة ضمن أجندتها وحرصها على توفير كافة سبل الراحة لهم معتبرين بأن هذه الجهود قد أسهمت في إتاحة الفرصة للمعاق بالمشاركة و سماع صوته بالشكل المأمول.