أبو بكر أحمد يكتب: الشائعات والأكاذيب لا تغيِّر الحقائق على الأرض

كمية الأكاذيب التي ضختها وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح حول المواجهات الدائرة في مدن الجنوب، مهولة جدا.

الأكاذيب لا تغيِّر الحقائق على الأرض، ولا تغلق أبواب المستشفيات أمام القتلى والجرحى الذين يصلون إليها تباعا.

مساء اليوم، استقبلت مستشفيات عتق عددا من مسلحي مليشيا الإصلاح الذين قضوا بكمائن على الطريق العام في محافظة أبين.

مستشفيات مديرية خنفر بأبين، استقبلت، هي الأخرى، عددا كبيرا من القتلى والجرحى التابعين لمليشيا الإصلاح.

يعني كل هذا، أن الوضع لم يحسم في أي من المحافظات التي ادعت وسائل إعلام الإصلاح، وقطر، الحسم فيها.

أما عدن، فلم يدخلها مسلح واحد من المحسوبين على الحكومة أو الإصلاح. قبل قليل تفقد نائب رئيس الانتقالي مطار عدن ومناطق أخرى، ونشر صورا ومقاطع فيديو للجولة التي قام بها.

من داخل عدن أيضا، ظهر رئيس الانتقالي موجها القوات الجنوبية بالاستعداد لمعركة حاسمة. المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد على ما يبدو.

المؤكد حتى اللحظة، أن الإصلاح استخدم الأكاذيب والشائعات بشكل مفرط خلال المواجهات التي شهدتها المدن الجنوبية أخيرا. والمؤكد أكثر هو أن الشائعات والأكاذيب لا تملك مفاتيح النصر.

كونوا على ثقة من ذلك وستؤكده الأيام المقبلة.

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