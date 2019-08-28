وأضاف الجيش أن طائرة مسيرة ثانية انتهكت الأجواء اللبنانية ثم عادت إلى إسرائيل وإن قواته فتحت بعد ذلك النار على طائرة ثالثة.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت قيادة الجيش أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت".
وأضاف: "كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة".
وتابع الجيش: "كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني: 3 طائرات إسرائيلية انتهكت مجالنا الجوي وفتحنا النار عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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