وأكد المركز الإعلامي لحكومة "الوفاق" أن البيان الذي نشر منذ قليل ليس حقيقيا وأنه تم تزويره. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الصفحة الرسمية اخترقت ونشر عليها البيان المزور. يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الرئاسي الليبي ينفي بيانا حول استقالته ويؤكد اختراق حساباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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