الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا

فوفقا لوكالة "واس"، أوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاض على درجة (ملازم قضائي).

وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية تجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من العاهل السعودي وولي عهده.