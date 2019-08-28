الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية

وقالت القناة الفضائية اللبنانية "إل. بي. سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن "عملية إطلاق النار على الدرون الإسرائيلية في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة، نظراً لكونه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات."

وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، أمرت قيادة الجيش اللبناني بإطلاق النار الفوري على جميع المركبات الطائرة في المجال الجوي للبلاد بعد هجمات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سهل البقاع.

هذا وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية لبنانية أن 3غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية-السورية شرقي رحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.

فيما قال مسؤول من الموقع الفلسطيني، الذي استهدفته ضربات جوية في لبنان، إن طائرات مسيرة من نوع "إم كا " شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى ولكن أضرارا مادية فقط.

هذا ووعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالرد المناسب على العدوان الإسرائيلي، بينما وصفهم رئيس الوزراء الحريري بالعدوان المجرد على سيادة لبنان.

Advertisements

كما أكد مجلس الأمن الأعلى اللبناني ، بدوره ، حق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه ضد أي عدوان بكل الوسائل الممكنة.