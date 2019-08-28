دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش في القطاع الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين آخرين مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار. ونادرا ما تحدث هجمات كهذه ضد الحركة التي تملك أقوى جهاز مسلح في القطاع.

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أمريكي يهرب من الشرطة تجنبا للتحقيق فيتسبب في طريقه باصطدام مميت لعدد من السيارات الولايات المتحدة الأمريكية Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO مقتل 3 من أفراد الأمن في انفجارين استهدفا نقطتي تفتيش في قطاع غزة Euronews Arabia مشاركة مشاركة Advertisements تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة إن قوات الأمن تحرز تقدما في تعقبها للمسؤولين عن الانفجارين لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف البزم "إن الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث الذي يأتي في وقت يشهد مواجهات عبر الحدود مع حماس.

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وقال شهود إن الانفجار الأول دمر دراجة نارية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية وعليها شخصان. وقتل شرطيان وأصيب فلسطيني ثالث. ولم يتضح بعد ما إذا كان الراكبان بين الضحايا.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني، الذي وقع بعد أقل من ساعة تقريبا، أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص عند نقطة تفتيش بمنطقة أخرى في مدينة غزة.

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