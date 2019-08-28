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مقتل 3 من أفراد الأمن في انفجارين استهدفا نقطتي تفتيش في قطاع غزة

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش في القطاع الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين آخرين مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار. ونادرا ما تحدث هجمات كهذه ضد الحركة التي تملك أقوى جهاز مسلح في القطاع.

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مقتل 3 من أفراد الأمن في انفجارين استهدفا نقطتي تفتيش في قطاع غزة

Euronews Arabia

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وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة إن قوات الأمن تحرز تقدما في تعقبها للمسؤولين عن الانفجارين لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف البزم "إن الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث الذي يأتي في وقت يشهد مواجهات عبر الحدود مع حماس.

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وقال شهود إن الانفجار الأول دمر دراجة نارية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية وعليها شخصان. وقتل شرطيان وأصيب فلسطيني ثالث. ولم يتضح بعد ما إذا كان الراكبان بين الضحايا.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني، الذي وقع بعد أقل من ساعة تقريبا، أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص عند نقطة تفتيش بمنطقة أخرى في مدينة غزة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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