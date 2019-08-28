شاهد.. حادث انهيار مبنى مروع في العاصمة الأردنية عمان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti انهيار مطعم في الأردنشاهد.. حادث انهيار مبنى مروع في العاصمة الأردنية عمان

أصيب رجل أمن جراء انهيار مبنى مطعم في شارع الرينبو بعمان في الأردن نتيجة تسرب الغاز.

وذكر بيان للدفاع المدني الأردني أنه يتعامل مع "انهيار مطعم نتيجة تسرب للغاز في شارع الرينبو، ونتج عن التسرب إصابة بسيطة وتضرر بعض المحال المجاورة".

وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، اليوم الأربعاء، إن حادث انهيار المطعم خلف أضرارا مادية في المحال التجارية المجاورة.

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وأضاف أن المختبر الجنائي للأمن العام أخذ عينات من الموقع لمعرفة مكان التسريب، مشيرا إلى احتمال عدم التأكد من إغلاق صمامات الغاز الرئيسية وعدم تفقد خراطيم الغاز.

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المصدر: وسائل إعلام أردنية