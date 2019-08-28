دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

خدمة جديدة قررت جوجل إغلاقها والكثير لم يسمع بها بعد!. حيث أعلنت عملاقة البحث عن إيقاف خدمتها لتتبع فرص العمل Google Hire وذلك بعد عامين من إطلاقها فقط.

كانت منصة Google Hire تتيح لمسؤولي التوظيف في الشركات من تتبع المرشحين والتواصل معهم. وبالأصل كانت هذه الخدمة قيد التطوير في شركة Bebop التي استحوذت عليها جوجل بمبلغ 380 مليون دولار قبل عامين.

عملت مؤسسة الشركة الناشئة ومديرتها التنفيذية Diane Greene على مساعدة جوجل لإطلاق الخدمة ومن بعدها انضمت إلى مجلس إدارة ألفابت لفترة وجيزة ومن ثم تركته في يونيو الماضي.

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وخدمة Google Hire موجهة للشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وتقدم خدماتها المدفوعة – برسوم شهرية 200-400 دولار – لها لمساعدتها على استكشاف المواهب والمرشحين وتتبعهم وبناء علاقة جيدة معهم بالإضافة للإعلان عن فرص العمل.

وكانت توفر مكان واحد يقدم عدة خدمات من جوجل مثل محرك البحث والبريد الالكتروني والمستندات وإجراء المقابلات.

التدوينة جوجل تقرر إغلاق خدمتها لفرص العمل والتوظيف Google Hire ظهرت أولاً على عالم التقنية.