دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعلن عن أول هاتف بمستشعر 64 ميجا بيكسل Realme XT ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Realme رسمياً اليوم عن أول هاتف يضم مستشعر للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل والذي يعرف بهاتف Realme XT.

قبل أن ينطلق هاتف Redmi الأول الذي يضم كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل والذي يعرف بهاتف Redmi Note 8، أطلقت علامة Realme التجارية أول إصدار يضم كاميرة 64 ميجا بيكسل يعرف بهاتف Realme XT.

ويتميز هاتف Realme XT بنتوء القطرة في الشاشة، كما يتوفر الهاتف لبعض المستخدمين بالفعل، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل كاملة عن مواصفات وسعر هذا الإصدار أو موعد توفره في الأسواق.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Realme XT يحاكي تصميم هاتف الشركة السابق Realme 5 Pro لكن مع تحسينات في الكاميرة والذاكرة العشوائية، على أن يأتي برقاقة معالج Snapdragon 712 مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Realme XT سيتوفر للبيع في النصف الثاني من شهر سبتمبر، إلا أنه مع تأخير إنطلاق الهاتف إلى الأسواق يبقى أول إصدار بمستشعر 64 ميجا بيكسل يعلن عنه في سوق الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعلن عن أول هاتف بمستشعر 64 ميجا بيكسل Realme XT ظهر على التقنية بلا حدود.