شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية يعلن استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية استقالته ويسلم مقاليد الأمور إلى حكومة عبدالله الثني، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبرعاجل لها. وقاال المجلس الرئاسى فى بيان له، نشرته قناة العربية: "نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنا لدماء الليبيين".

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