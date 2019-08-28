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الجيش اللبنانى يفتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة فى جنوب لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران أمنيان لبنانيان ووسائل إعلام محلية، إن الجيش اللبنانى فتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة فى جنوب لبنان، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمنى لرويترز، إن القوات أطلقت النار من بنادق إم-16.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قال الاثنين الماضى، إن بلاده لها الحق فى الدفاع عن نفسها بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الأحد.

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وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى "نتحرى الأنباء".

 

 

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