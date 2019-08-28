شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: لابد من إعطاء القطاع الخاص الدور فى إدارة المرافق اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أهمية إعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في إدارة عدد من المرافق الاقتصادية في لبنان.

وقال الحريري – خلال استقباله وفدا من الطلاب في جامعة هارفرد الأمريكية من لبنان و 35 دولة حول العالم – إن التحدي الأبرز الذي يواجهه لبنان في الوقت الحالي، هو التحدي الاقتصادي، والقدرة على النهوض بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين اللبنانيين، والتخلص من الفساد والانتقال إلى الحكومة الألكترونية، مؤكدا أن الفساد هو أكبر مشكلة تواجه لبنان، وأن الحكومة بدأت بالفعل العمل على مسار مكافحته.

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وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تطلعه في بدء الانطلاق بالمشروعات الكبرى التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) بالتزامن مع إقرار موازنة العام المقبل 2020 ، بما يسمح بتحقيق النمو والازدهار، مشيرا إلى أن كل منصات الأعمال والتكنولوجيا أصبحت جاهزة في لبنان.

وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.