العاهل الأردنى يبحث مع مسئول بريطانى سبل تعزيز التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصا فى المجالات الدفاعية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين استعراضا - خلال اللقاء - الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب.

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