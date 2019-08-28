وزير الدفاع التركي يستقبل وزير الداخلية الليبي بأنقرة

أنقرة / الخليج 365 استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، في العاصمة التركية أنقرة. جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على حسابها الخاص في تويتر. وأوضحت الوزارة أن أكار وباشاغا، تناولا خلال اللقاء التعاون والتدريب العسكري بين البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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