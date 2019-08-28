عاهل الأردن ومسؤول عسكري بريطاني يبحثان التعاون الدفاعي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع مسؤول عسكري بريطاني، الأربعاء، التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، الفريق السير جون لوريمر.
ووفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصا في المجالات الدفاعية.
كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.
ولم يذكر الديوان في بيانه، موعد وصول المسؤول العسكري البريطاني، أو مدة زيارته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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