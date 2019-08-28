المغرب.. إرجاء الاستئناف بمحاكمة مدانين بقتل سائحتين اسكندنافيتين

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أرجأت محكمة مغربية، الأربعاء، أولى جلسات الاسئتناف على أحكام ابتدائية بالإعدام والسجن بحق 25 مدانا بقتلهم سائحتين اسكندنافيتين، في القضية التي هزت البلاد أواخر العام الماضي.

وبحسب مراسل الخليج 365، أجلت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، الأربعاء، النظر في القضية إلى 11 سبتمبر / أيلول المقبل.

وبررت المحكمة قرارها بـ "إعطاء الفرصة لدفاع المتهمين الاطلاع على ملف المحاكمة، وتوفير مترجم لسويسري ضمن المتهمين".

وفي 18 يوليو / تموز الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما ابتدائية بالإعدام بحق ثلاثة مدانين، وأحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد و5 سنوات بحق 21 آخرين في القضية.

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وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف بسلا، في أبريل / نيسان الماضي، حكما بالسجن 10 سنوات بحق مواطن سويسري ، لارتباطه بمنفذي جريمة قتل سائحتين اسكندينافيتين.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.

والسائحتان؛ نرويجية ودنماركية، تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).

ووجهت المحكمة تهم للمشتبه بهم، من بينها "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.