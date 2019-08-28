العراق.. حُكمان بإعدام 14 من "داعش" في بابل والبصرة

العراق / علي جواد / الخليج 365
قضّت محكمة عراقية، الأربعاء، بإعدام 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤولين عن تفجير سيارة مفخخة في محافظة البصرة (جنوب) في 2017، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيًا، وفق مصدر قانوني.
يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار محكمة أخرى، في وقت سابق الأربعاء، حكما بإعدام 11 عنصرا من "داعش" في بابل (جنوب).
وقال عضو نقابة المحامين العراقيين مؤيد كريم، للأناضول، إن "محكمة الجنايات في البصرة، أصدرت حكما بالإعدام بحق ثلاثة مُدانين من داعش، بينهم امراتان، بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من حاجز أمني في محافظة البصرة في مايو / أيار 2017".
وأوضح كريم، أن "التفجير خلف 11 قتيلا وعشرات الجرحى".
وأشار إلى أن "الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال شهر من تاريخ صدوره".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال مجلس القضاء الأعلى، إن محكمة جنايات بابل، أصدرت حكما أوليا بإعدام 11 عنصرا من "داعش"، أدينوا بتفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل.
واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي "داعش" خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014- 2017).
وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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