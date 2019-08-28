"دونماز" يلتقي وزير الكهرباء العراقي في بغداد

بغداد / مازن بقال / الخليج 365
التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، مع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، في إطار زيارته الرسمية إلى العراق.
وأوضحت مصادر للأناضول، الأربعاء، أن اللقاء جرى في مبنى وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، بعيدا عن عدسات الصحفيين.
وعقب اللقاء، اجتمع وفدا البلدين وبحثا التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية.
وفي وقت سابق، بحث الوزير التركي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، تنفيذ الكثير من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة بين البلدين.
كما التقى دونماز مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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