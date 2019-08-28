وزير لبناني: العدوان الإسرائيلي لن يمر دون رد

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، الأربعاء، أن "العدوان" الإسرائيلي بطائرات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، "لن يمر دون رد".

جاء ذلك في كلمة ألقاها قماطي بحفل تكريمي للطلاب في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان.

وقال: "سنمنع إسرائيل من أن تمرر هذا العدوان الذي حصل في الضاحية الجنوبية بطائرات مسيرة، ولن نجعله يمر هكذا دون رد".

وأضاف أن هذا الرد لن يحدث أي حرب لاعتبارات كثيرة ومتعددة، لأن "المعادلة حاصلة والرد سيعززها ويقويها، وسيمنع إسرائيل من أن تعتدي ثانية بمثل هذا العدوان الجديد بنوعيته".

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وتابع: "لا يمكننا أن نترك إسرائيل تخل بمعادلة الردع، لأن هذه المعادلة تحمي السيادة اللبنانية والشعب اللبناني. هذه المعادلة تحمينا وتحمي سيادتنا وثرواتنا من الغاز والنفط في البحر، فإسرائيل لا تجرؤ أن تسرق الغاز والنفط".

وقماطي هو من حصة وزراء حزب الله الثلاثة في الحكومة اللبنانية.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية فجر الأحد وانفجار إحداهما.

أما فجر الإثنين، فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، يتهم لبنان الرسمي إسرائيل بالوقوف وراءهما، من خلال تصريحات كبار مسؤوليه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.