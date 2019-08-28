تعرف على أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الأربعاء في المملكة. وسجل مرصد القيصومة 48 درجة فيما سجل مرصد القصيم 46 درجة. Advertisements وسجلت مراصد، الدمام والعلا والجوف 45 درجة لكل منها. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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