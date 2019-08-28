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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، وصف هيثم ما جرى من اشتباكات في محيط مطار عدن صباح اليوم الأربعاء، بأنها مواجهات مع "مجموعات مسلحة تتبع حزب الإصلاح الإخواني حاولت استهداف المطار، وعرقلة سير الملاحة الجوية".
وتابع هيثم "وأمام هذه التطورات فإن قيادة المجلس الانتقالي أمرت قواته بالرد بالمثل وملاحقة العناصر المسلحة التي فرت من المواجهة وتمركزت في حيي العريش والسعادة القريبين من المطار".
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".
وقررت وزارة الداخلية اليمنية منع تجول المجموعات المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين ولحج، ووجهت أجهزتها بحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، دعت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، من وصفتهم بـ"المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المتحالفة معه)، إلى إلقاء السلاح والتوقف عن تهديد الأمن".
ودعا البيان "قيادات المجلس الانتقالي المستمرين بالتحريض وتهديد الأمن والسكينة، إلى الاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها وعن كل ما يعكر صفو الأمن، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية".
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... الانتقالي يتهم قوات الشرعية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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