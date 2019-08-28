صور تظهر سيطرة قوات المجلس الانتقالي على أسوار المطار في عدن

​وقالت صحيفة "عدن الغد" إن قوات تابعة للانتقالي نجحت في بسط سيطرتها على محيط المطار وصولا إلى جولة العريش بخور مكسر، فيما لاتزال الاشتباكات دائرة في محيط جولة الرحاب بالعريش.

في سياق متصل، قال المحلل السياسي اليمني، بليغ المخلافي، إن "الحكومة اليمنية هي المسؤولة عن كل أراضي الجمهورية اليمنية وبالتالي المجلس الانتقالي هو من بدأ بالتمرد فخرج عن صف الشرعية وكان لزاما على الحكومة الشرعية اتخاذ هذه الإجراءات".

وأشار المخلافي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الحكومة أعادت الأمور إلى نصابها في شبوة وأبين"، موضحا أنه "إذا لم يلتزم المجلس الانتقالي بوقف إطلاق النار والانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المعسكرات التي قام بالسيطرة عليها في عدن ستكون هناك خطوة من قبل الحكومة لإعادة بسط سلطتها على عدن وبقيت المحافظات".

واعتبر أن اتهامات المجلس الانتقالي لحزب الإصلاح بأنها "مماحكات من قبيل اختلاق الأعذار وتبرير تصرفات خارجة عن السلطة الشرعية"، مبينا أن "حزب الإصلاح قام بتأييد الشرعية وجزء منها ولا يجوز أن تفضي تلك الاتهامات بالسيطرة على مؤسسات الدولة أو تعطيل سلطة الدولة في مناطق سيطرة الشرعية".