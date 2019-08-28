دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حددت خدمة الدردشة تيليغرام موعد إطلاق الدفعة الأولى من عملتها الرقمية the Gram وذلك خلال الشهرين القادمين أي قبل نهاية اكتوبر، وهذا مؤشر يبعث على التفاؤل وإن لم يكن دقيقاً نظراً لأنها كانت قد ألغت الطرح العام للاكتتاب الأولي عليها.

من حيث المبدأ فإن عملة the Gram تعمل بطريقة مشابهة للبتكوين من حيث اللامركزية ويتم تخزينها في محفظة رقمية تحمل اسم Gram ستتوفر من خلالها لأكثر من 200 مليون مستخدم في تيليغرام.

واستطاعت تيليغرام جمع مبلغ 1.7 مليار دولار من المستثمرين في عملتها حتى الآن منذ إطلاقها العام الماضي، وإن لم يتم طرح العملة رسمياً للعموم بحلول 31 اكتوبر القادم، فإن الشركة ملزمة بإعادة دفع كل ما جمعته من المستثمرين.

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مع أن عملة تيليغرام من حيث المبدأ تشبه البتكوين وهو ما قد يجعلها أسهل بالقبول في بعض الدول، لكن طبيعة الشركة واهتمامها العالي بالخصوصية على مستوى رسائل الدردشة وتشفيرها، سيجعلها تضيف المزيد من الحماية والأمان لعملتها الرقمية وهو ما يرفع مستوى التحدي مع المزيد من الدول لاسيما أمريكا.

وعند إتاحة الدفعة الأولى من العملات للتداول، فإنها ستعمل ضمن شبكة لامركزية من الحواسب ولن يكون لأي جهة السيطرة عليها بما فيها تيليغرام نفسها.

التدوينة تيليغرام تحدد موعد إطلاق عملتها الرقمية “غرام” ظهرت أولاً على عالم التقنية.