شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية تقضى بسجن 9 متهمين مارسوا أنشطة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قضت المحكمة الجنائية البحرينية، اليوم الأربعاء، بالسجن على تسعة متهمين أدينوا في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال، دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية، وإخفاء متهمين.

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وقال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - إن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة، وغرامة بمبلغ ألفي دينار لكل منهم، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس ثلاثة أشهر.

وأوضح أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، من شهود الإثبات واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين، وكذلك على الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها المتقدم.