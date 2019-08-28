- 1/2
- 2/2
Advertisements
حالة غريبة.. امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
في واقعة غريبة، أنجبت امرأة من كازاخستان ليليا كونوفالوفا، توأما يفصل بينهما شهرين ونصف الشهر، بسبب حالة فريدة في جسمها.
ويصف الأطباء الحالة التي تعيش في بلدة أورالسك في شمال كازاخستان، بالقرب من الحدود الروسية، بالمعجزة لأن كلا الطفلين على قيد الحياة وبصحة جيدة، بحسب "سكاي نيوز".
وتعاني من حالة نادرة جعلتها تملك رحما مزدوجا، ما يعني أن كل واحد من التوأم كان في رحم منفصل، وبالتالي هذا ما جعلها تنجب طفلتها في 24 مايو، بعد 25 أسبوعا فقط من الحمل، بوزن بلغ 850 غراما.
ولم يكن الطفل في عجلة من أمره للخروج إلى هذا العالم، وفقا لليليا، فأنجبته بعد شهرين ونصف الشهر من ولادة شقيقته، في 9 أغسطس، بوزن 2.9 كلغ.
يذكر أم فرص ولادة طفل سليم لامرأة مصابة بحالة ليليا هي واحدة من كل 50 مليونا، حسبما قالت وزارة الصحة الكازاخية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر حالة غريبة.. امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.