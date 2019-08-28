أدنوك الإماراتية ستزيد تمثيل النساء في شركاتها بحلول 2022

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أبوظبي: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الأربعاء أنها ستقوم بتمثيل النساء في مجلس إدارات كافة الشركات التي تملك فيها الشركة الإماراتية حصة الأغلبية بحلول 2022.

ويأتي هذا الإعلان في اليوم الذي تحيي فيه الإمارات يوم المرأة الإماراتية.

وقالت الشركة في بيان إنه "تماشياً مع التزامنا بتمكين المرأة وتطوير قدراتها (...) أعلنا عن التزامنا بتمثيل المرأة في جميع مجلس إدارات شركات المجموعة التي تمتلك فيها أدنوك حصة الأغلبية وذلك بنهاية عام 2022".