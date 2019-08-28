شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال, بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات, واستعراض آخر التطورات الإقليمية الراهنة.

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