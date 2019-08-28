شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمريكا تمنح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وكالة أنباء رويترز، فى خبر عاجل نشرته منذ قليل، ان الولايات المتحدة الأمريكية قررت منح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار، على خمس سنوات لدعم الانتقال الديمقراطى

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