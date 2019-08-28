شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: "الوطنية للانتخابات" تغلق باب استقبال طلبات الاعتراض على مرشحى القائمة الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطنى الإتحادى، مشيرة إلى أنه لم يتم تلقى أي طلب اعتراض على مرشحى القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى 2019، خلال الفترة التي تم تحديدها لتلقى طلبات الاعتراض، والتي استمرت في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2019.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت ثلاثة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطنى الإتحادى، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبى، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبى منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الاعتراض يوم 26 أغسطس ولمدة ثلاثة أيام .

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر المقبل وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين ستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم 8 سبتمبر لتستمر على مدى 27 يوماُ وحتى 4 أكتوبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر 2019.