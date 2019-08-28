شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: عمليات الجيش السورى بإدلب تجرى وفق قواعد عمل منطقة خفض التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخارجية الروسية، أن كل عمليات الجيش السورى فى إدلب والأراضى المجاورة لها، تجرى بالتوافق مع قواعد عمل منطقة خفض التصعيد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، "إن الجيش السورى اضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية بدعم من الطيران الروسى، وذلك ردا على الاستفزازات المستمرة من قبل الإرهابيين، وبهدف خفض التهديد بالنسبة إلى المواطنين المدنيين".

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وأضافت المتحدثة، أن "كل هذه العمليات تأتى حصرا فى حدود المنطقة منزوعة السلاح، التى كان من المخطط إنشاؤها منذ عام كامل بالتوافق مع مذكرة (سوتشى) المؤرخة فى 17 سبتمبر 2018".