سفراء عرب بعد لقاء الحريري: حريصون على استقرار لبنان

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365أكد سفراء عرب لدى بيروت، الأربعاء، حرصهم على استقرار لبنان، وتأييدهم لما يتخذه من اجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه.جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها السفير الكويتي عبد العال القناعي، عقب لقائه وعددا من السفراء العرب المعتمدين لدى بيروت، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت.وقال القناعي إن الحريري أطلعهم على تطورات الأحداث التي حصلت في الضاحية الجنوبية، في إشارة إلى "الاعتداءات" الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

وأضاف: "أكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان، وما يتخذه من إجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه".ووفق السفير الكويتي، التقى الحريري سفراء كل من سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، والسعودية وليد البخاري، والمغرب محمد اكرين، والجزائر أحمد أبو زيان، والسودان علي الصادق علي.

والتقى أيضا سفراء العراق علي عباس العامري، وتونس كريم بو دالي، ومصر نزيه النجاري، والإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، وفلسطين أشرف دبور، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الأردنية وفاء الاتيم.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية فجر الأحد وانفجار إحداهما.

أما فجر الإثنين فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرات مسيرة تجول في سمال لبنان منذ يومين.

ويتهم لبنان الرسمي إسرائيل بالوقوف وراء الحادثين من خلال تصريحات كبار مسؤوليه.

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