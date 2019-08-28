فلسطين.. زورلو التركية توقع اتفاقية توليد وبيع الكهرباء من الطاقة الشمسية

رام الله / الخليج 365

وقّعت شركة زورلو التركية، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، الأربعاء، اتفاقية مع شركة كهرباء محافظة القدس، لإنشاء محطة لتوليد وبيع الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وجرت مراسم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، و"ايرلب سمرجي" نائب القنصل العام التركي، ورئيس مجلس شركة زورلو إبراهيم سنان، ورئيس مجلس شركة كهرباء القدس، هشام العمري.

وقال ملحم خلال اتفاقية التوقيع، إن المحطة ستقام في محافظة أريحا والأغوار، بقدرة 1.8 ميغاواط.

وأسست "زورلو" شركة مع "كهرباء القدس"، لإقامة المحطة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لتكون إحدى قنوات تخفيف الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية؛ وتبدأ العمل رسميا مطلع 2020.

وتزود إسرائيل الفلسطينيين بما نسبته 90 بالمئة من حاجاتهم الكهربائية، والنسبة المتبقية تتوزع بين الأردن ومصر، والإنتاج المحلي عبر الطاقة الشمسية.

وذكر ملحم أن الاتفاقية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، لتجنب العقوبات الإسرائيلية التي تفرضها على الجانب الفلسطيني، كتقليص الإمدادات الكهربائية.

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وقلصت إسرائيل خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، الوقود المتجه لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في غزة، بعد أن قالت إن صواريخ أطلقت من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وستقدم الشركة التركية، الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس بسعر يقل بنسبة 25 - 30 بالمئة عن أسعار الطاقة الشمسية الأخرى المتاحة في السوق الفلسطينية، على أن تشتريها بالكامل شركة كهرباء القدس.

وتعد شركة زورلو التركية، أول مستثمر لشركة تركية في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين.

بدوره، قال نائب القنصل التركي العام في القدس "ايرلب سمرجي" خلال التوقيع، في كلمة له، إن الاتفاقية تشجع على بناء شراكة وتعاون حقيقين بين الطرفين في مجالات أخرى.

بينما ذكر رئيس مجلس إدارة "زورلو"، إن فرصا جيدة لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من المحطة، كون أريحا تتمتع بمقومات بيئية ومناخية ممتازة لإنتاج الطاقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.