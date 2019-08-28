البحرين.. أحكام سجن بحق 9 مدانين بـ"تلقي أموال من إرهابيين"

المنامة/ الخليج 365

قضت محكمة بالبحرين، الأربعاء، بسجن 9 أشخاص، بعد إدانتهم بـ"تلقي أموال من إرهابيين"، وفق مصدر رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن المحكمة الجنائية الرابعة، قولها، إنها قضت بحبس المتهم الأول 6 سنوات، وحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع سنة، وحبس المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن سنتين، فيما قضت بحبس المتهم التاسع 3 أشهر.

ولم تعلن المحكمة أسماء المتهمين، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل بشأن صحة تلك الاتهامات.

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ووفق المصدر، "للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك".

وأوضح أن "النظام القضائي البحريني يسمح من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم"، وتعد آخر درجات التقاضي.

وتشهد السلطات الحاكمة في البحرين، انتقادات مرتفعة الآونة الأخيرة من جماعات معارضة تحسب على الشيعة، وعادة ما تتهمها المنامة بارتباطات بإيران، لزعزعة الحكم البلاد، وهي اتهامات تنفيها بشكل مستمر كل من طهران وجماعات المعارضة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.