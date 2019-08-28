وزير الإعلام اليمني: القوات الحكومية تسيطر على مديريات عدن

عدن/ الخليج 365
أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تفرض "سيطرة كاملة" على مديريات محافظة عدن جنوبي البلاد.
وقال الإرياني، في تغريدة على تويتر، أن "ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق (القصر الرئاسي) في العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحيطة بشكل كامل".
وأشار إلى أنّ هذه التطورات تأتي وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير.
وصباح الأربعاء، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على كامل محافظة أبين، جنوبي البلاد، المحاذية لمدينة عدن، بعد دحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بانفصال جنوب اليمن والمدعوم من الإمارات.
وعقب سيطرتها على أبين، توجهت القوات الحكومية إلى مدينة عدن التي تتخذها مقرا لها وعاصمة مؤقتة للبلاد.
وقبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
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