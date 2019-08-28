اليمن /الخليج 365
قالت جماعة الحوثيين اليمنية، الأربعاء، إنها نفذت هجومين في مدينتي نجران وجازان، جنوب غربي السعودية.
وأوضح المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة، "نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k على موقع عسكري ومعسكر مستحدث، في مدينتي نجران وجيزان".
وذكر بأن العملية الأولى، استهدفت "موقعا عسكريا مهما" فى نجران، فيما استهدفت العملية الثانية "معسكرا مستحدثا للجيش السعودي قبالة جيزان".
وأضاف المتحدث الحوثي بأن الإصابة كانت في العمليتين، "مباشرة ودقيقة". زاعما بأن العملية الثانية خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
وتحدث سريع عن أن هذا القضف جاء ردا على "غارات العدوان (التحالف) المتواصلة والتى بلغت خلال الساعات الماضية 32 غارة جوية".
ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.
ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم تجمعات عسكرية ومنشآت في السعودية، تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية، بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون: نفذنا هجومين بطائرات مسيرة في نجران وجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.