العراق.. القبض على "خبير برمجيات داعش" في نينوى

نينوى / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة نينوى (شمال)، هو أيضا خبير برمجيات لدى التنظيم.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "خلال عملية أمنية نوعية (..) تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة نينوى، من إلقاء القبض على ما يسمى معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند، الملقب أبو المعتصم".

وأضاف معن، أن المعتقل "خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية".

Advertisements

وأوضح أنه "تم إلقاء القبض عليه ضمن محافظة نينوى، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".

واعتقلت القوات العراقية مئات من مسلحي التنظيم خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014 ـ 2017).

وانتهت الحرب بخسارة "داعش" جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، المقدرة بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.