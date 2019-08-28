أردوغان يتسلّم أوراق اعتماد السفير المغربي الجديد

أنقرة/ الخليج 365 تسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد السفير المغربي الجديد لدى أنقرة محمد علي الأزرق. واستقبل أردوغان الأزرق، الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. وجرى خلال اللقاء تسليم أوراق اعتماد السفير المغربي للرئيس التركي. والتقط السفير الأزرق، وعقيلته وأطفاله، صورة تذكارية مع أردوغان، عقب التعريف ببعض موظفي السفارة المغربية.

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