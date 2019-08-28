رئيس الحكومة اليمنية: عودة الدولة إلى‎ عدن انتصار للشعب

علي عويضة/ الخليج 365
قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إن عودة الدولة إلى محافظة "عدن" (جنوب) هو انتصار لجميع أبناء الشعب.
وعلى وقع تقدم القوات الحكومية في العاصمة المؤقتة للبلاد، قال عبد الملك في تغريدة بتويتر، الأربعاء، "يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة، وجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى".
وأضاف أن "عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب".
وأشار إلى أن "الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون".
وحققت القوات الحكومية اليوم تقدما كبيرا وسيطرت على أحياء في "عدن" بعد اشتباكات محدودة مع قوات الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا.
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