وزير الطاقة التركي يلتقي وزير النفط العراقي في بغداد

بغداد/ الخليج 365

إلتقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مراسل الخليج 365، الأربعاء، أن اللقاء جرى في مقر وزارة النفط العراقية بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وبعدها انتقل الوزيران إلى اجتماع على مستوى الوفود.

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وعقب ذلك استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، في مقر رئاسة الوزراء ببغداد.



ومن المنتظر أن يلتقي دونماز أيضًا وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب.



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