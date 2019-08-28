لبنان يطالب الأمم المتحدة بإدانة "الاعتداءات" الإسرائيلية

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

طالب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأمم المتحدة بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية"، وأخذها بالاعتبار عند تجديد مهمة قوات الطوارئ العاملة جنوب البلاد "يونيفيل".

مطالبة باسيل جاءت خلال لقاء جمعه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيتش، الأربعاء، بوزارة الخارجية في العاصمة بيروت.

واستعرض باسيل خلال اللقاء "الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما الاعتداء الأخير على الضاحية (الجنوبية) وتداعيته"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأكد وزير الخارجية "التزام لبنان بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن"، الذي يقضي بوقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان إبان حرب تموز/يوليو عام 2006.

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ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية فجر الأحد، وانفجار إحداهما.

وفجر الإثنين، دوّت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن طائرات مسيرة تجول في سماء شمال لبنان منذ يومين.

ويتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراء الحادثين من خلال تصريحات كبار مسؤوليه.

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