اليمن.. القوات الحكومية تسيطر على "مطار عدن الدولي"

اليمن / الخليج 365
أحكمت القوات الحكومية اليمنية، الأربعاء، سيطرتها على "مطار عدن الدولي" شرقي العاصمة المؤقتة، وشرعت بالتوغل في أحياء المدينة، في ظل تراجع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
وذكرت مصادر محلية في عدن (جنوب)، أن القوات الحكومية سيطرت على المطار بعد مواجهات مع قوات الانتقالي في محيطه وفي منطقة "العريش" شرقي المدينة.
وأفادت المصادر بأن القوات لا زالت تتقدم بشكل متسارع في أحياء خور مكسر وكريتر الذي يقع فيه القصر الرئاسي "معاشيق".
وذكر سكان محليون، أن اشتباكات محدودة وقعت بين القوات الحكومية ومجموعات تتبع "الانتقالي" في منطقة "دار سعد" شمالي المدينة.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة الداخلية، أهالي محافظة "عدن" بالبقاء بعيدا عن مواقع المعسكرات والمواجهات "حفاظا على أرواحهم".
ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن مصدر مسؤول فيها، أن "قوات الجيش سيطرت على محافظة أبين وانتشرت فيها لحفظ الأمن والاستقرار".
وأضاف المصدر بأن القوات الحكومية وصلت المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة، ولن يطول الأمر لإعادة السيطرة عليها وتسليمها لقوات الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي وقت لاحق، طمأن محافظ عدن، أحمد سالم ربيع، سكان المحافظة، بأن "الدولة ستوفر الأمن وتحمي الممتلكات العامة والخاصة".
ودعا ربيع في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، أبناء المحافظة الى "الطمأنينة والتزام الهدوء والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها".
وقبل منتصف أغسطس/آب الجاري، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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