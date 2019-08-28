مستشار هادي: "الانتقالي" فرض الاقتتال وعمق الجراح جنوبي اليمن

اليمن /الخليج 365

قال عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، فرض الاقتتال وعمق الجراح جنوبي البلاد.

وأوضح في تغريدات على تويتر أن "المجلس الانتقالي منذ تأسيسه أفدح الضرر بالقضية الجنوبية العادلة وبمعركة اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي وأعاق استقرار عدن ومحافظات الجنوب المحررة".

وتابع "المجلس ذاته فرض الاقتتال وعمق الجروح في الجنوب، لأن تأسيسه وتحركه وأسلوب عمله، ارتبط بأجندة خارجية عمل لها وتحرك وفقا لتوجيهاتها (في إشارة إلى تلقيه التوجيهات من الإمارات)".

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ولفت المخلافي أن" الأحداث والمواقف، عززت الثقة بقيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي لدعم الشرعية، والقضاء على الانقلاب الحوثي، وضمان أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه".

وأردف" كان للموقف السعودي الحازم في مواجهة تمرد الانتقالي أثر بالغ في إنهاء التمرد وتعزيز الأمل بالانتصار على الحوثي".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سيطرة القوات الحكومية على كامل محافظة أبين، جنوبي البلاد، ودحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" منها.

وقال في تغريدات على تويتر، إن "أفراد الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استعادوا مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأكملوا سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة".

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