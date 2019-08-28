كشف تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في #إندونيسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

قال سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي، إن السفارة تعاملت مع حَادثة غرق امرأة وابنتها في أحد شواطئ كيتاباك بقرية سيلونج إلى أن تمّ ترحيل الجثمانين إلى المملكة يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن زوج المتوفاة وعائلتها كانوا موجودين معهما أثناء وقوع الحادثة، مؤكداً أنه تم إنهاء إجراءات العائلة وعادوا إلى المملكة مع الجثمانين.

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وأرجع السفير سبب غرق المواطنتين، إلى أن الأم نزلت للشاطئ للسباحة فجرفتها الأمواج، فهرعت الابنة لإنقاذها إلا أن موجة الشاطئ كانت عالية وحاولتا الابتعاد عنها إلا أن الموجتين ابتلعتهما ولم يستطع الموجودون على الشاطئ إنقاذهما.