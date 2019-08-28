التقاعد: 3.5 مليار ريال زيادة في مستحقات المتقاعدين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال، حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار (3.5) مليارات ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.
كما بلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م (29،474) متقاعدًا في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من عام 2018م (25،981) متقاعدًا بزيادة قدرها (13%)، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م (933،184) متقاعدًا، يصرف لهم شهريًّا (6.6) مليارات ريال.
من جانب آخر أنهت المؤسسة أكثر من (1.2) مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها (88%) معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي بدورة يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.
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