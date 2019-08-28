800 قائد وقائدة يبحثون تحسين نواتج التعلم بعسير

فافي الألمعي

بحث أكثر من 800 قائد وقائدة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، سبل تحسين نواتج التعلم وتمكين الطلاب والطالبات ، وبناء شخصياتهم ،وتعزيز الشراكة مع الأسر والمجتمع وذلك خلال اللقاء العام الذي نظمه قسم القيادة المدرسية بفندق قصر أبها اليوم ( الأربعاء)

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني في كلمة له خلال اللقاء أن تحديد الأهداف وفقا لأهميتها مطلب هام ، ويتعين على القادة والقائدات إيلاء التحصيل الدراسي وما يحدث داخل قاعات الدرس جل اهتمامهم ، لافتا إلى أن الإدارة أتمت تنفيذ متطلبات العناصر الأساسية للاستعداد لاسيما ما يخص المباني والمقررات والنقل المدرسي ، وصولا إلى بداية جادة وقوية ، فيما سيتم تطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في 60مدرسة لهذا العام ، وأضاف مخاطبا القادة : ” سنعمل على تخفيف التعاميم والأدلة وسنبسط الإجراءات لتتفرغوا لجوهر العملية التعليمية ” .

وكان اللقاء قد تضمن تقديم ورقة عمل لقائد ثانوية الأبناء الثانية عبدالرحمن الشمراني، أشار فيها للمهام المناطة بالقائد المدرسي للنهوض للعملية التعليمية لتنشئة جيل صالح ، وأنه العقل المدبر لرعاية النظام واحترامه داخل وخارج المدرسة ويمتد تأثيره للمجتمع المحيط مع أهمية التطوير والتدريب ، عقب ذلك تناولت المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح الدور الهام القائد المدرسي في المسيرة التعليمية ، متطلعة للاستمرار في الرقي بالعملية التعليمية ، وأشارت لأهمية مواكبة التطور العالمي ، ورعاية الطلاب والطالبات ، عقب ذلك قدم قائد ابتدائية الإسراء للتحفيظ بخميس مشيط معيض آل سليم ورقة عمل بعنوان ” خطوات نحو عام دراسي ناجح “، فيما تناول تجربة مدرسته في عدد من البرامج والمناشط .

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إلى ذلك قدمت قائدة مدارس الرواد الأهلية زهرة شايع ورقة عن التميز المدرسي، وتجربة مدرستها في الحصول على مراكز متقدمة على مستوى المملكة والخليج والوطن العربي، كما قدم

قائد ثانوية المملكة طارق عسيري ورقة عمل عن آلية تسديد العجز بين فيها الموازنة ،و التكليف الجزئي و التكليف الكلي للمعلمين الزائدين و ذوي الأنصبة المخفضة حسب التخصص ، والآليات المتبعة في ذلك ، وفي الختام قدم رئيس قسم التعليم الثانوي عبدالله الفيفي ورقة عمل عن دور قائد المدرسة في تجويد نواتج التعلم تطرق من خلالها للاختبارات العالمية والمقاييس المتبعة في ذلك . مطالبا القادة والقائدات بتحديد مواقع مدارسهم من التحصيل الدراسي .

وفي الختام دار نقاش مفتوح بين المستهدفين من اللقاء وقيادات الإدارة ، فيما جرى تكريم مقدمي أوراق العمل والإدارات الداعمة .